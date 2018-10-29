الإمارات والصين تبحثان سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، مع نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن راشد - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والإنسانية، مشيرا إلى أن تبادل الزيارات بين القيادات والمسؤولين في البلدين عامل مهم في دفع هذه العلاقات وإعطائها زخما أكبر، وصولا إلى تحقيق الأهداف والمصالح للشعبين.

من جانبه، هنأ وانغ، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي على إطلاق الإمارات القمر الصناعي "خليفة سات"، مشيدا بكفاءة الإمارات وقدرتها على محاكاة الدول المتقدمة في مجال الوصول إلى الفضاء، معربا عن سعادته بالزيارة، وتمنياته بتحقيق الإمارات المزيد من الإنجازات النوعية.

وأكد وانغ مشاركة بلاده في معرض "إكسبو 2020" الذي تستضيفه الإمارات، منوها إلى أهمية هذا الحدث الدولي الاقتصادي الثقافي والسياحي الكبير، آملا أن يحقق نجاحا فريدا يتماهى وقصة نجاح دبي.