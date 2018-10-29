ياسمين رئيس عضو لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، في دورته الـ40 التي تقام في الفترة من 20 و29 نوفمبر المقبل.

تضم لجنة التحكيم، المخرج الجزائري كريم موساوي، والممثلة المصرية ياسمين رئيس، والألمانية كاثي دي هان المحاضرة في جامعة ليبزيج، المنسقة السابقة لبرنامج مهرجان برلين للموهوبين.

وقال الناقد اندرو محسن مدير المسابقة، إن لجنة المشاهدة تلقت حوالى 1300 فيلم، تم اختيار 20 فقط لتشارك في الدورة، منها 7 أفلام في عرضها العالمي الأول.

وأكد محسن أن المسابقة يمثل مصر فيها ثلاثة أفلام هي، "التجربة آسف" للمخرج علاء خالد، و"التدريبات القصوى لتحسين الأداء" للمخرج ياسر شفيعي، و"شيكولاته داكنة"، ومن لبنان يشارك فيلم "قبل أن نُشفى" للمخرج نديم حبيقة، ومن تونس فيلم "إخوان" للمخرجة مريم جوبار، و"خوذو عيني" للمخرجة أنيسة داود، كما يشارك أيضا عدد من الأفلام أبرزها "آخر طلب" من الفلبين للمخرج جوجي فيلينوف ألونزو، و"واحد وستون جراما" من اذربيجان للمخرج رشاد باباييف، و"والدرس" من بولندا للمخرج يوليان تالانزيفيتش، و"زقزقة" من روسيا للمخرج زانا بيكامامبيتوف، و"سكان الأرض اليباب" من فرنسا إخراج هبة خالد.