أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة الثانية من منتدى شباب العالم، المقرر تنظيمه بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم.

وبالتزامن مع اقتراب انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المنتدى، تأخذ «الشروق» قراءها في جولة لاستعادة أبرز ذكريات الدورة الأولى من المنتدى، والتي أقيمت العام الماضي.

إطلاق الأغنية الرسمية للدورة الأولى للمنتدى

شهد حفل افتتاح منتدى شباب العالم، العام الماضي، إطلاق الأغنية الرسمية للدورة الأولى تحت عنوان «بحلم بمكان»، بهدف نشر رسالة سلام.

وشارك في الأغنية، 11 مطرب شاب من مختلف دول العالم، وهم: محمد الشرنوبي من مصر، وملك الحسيني من مصر أيضًا، وموك صايب من الجزائر، وتانيا بريزو من اليونان، وتوماس جرازيوسو من إيطاليا، ونيكول كنوس من روسيا، وحمد القطان من الكويت، وثيس ماسيدو من البرازيل، وليسا من كوريا الجنوبية، وأميكا شايل من الهند، ومايوندي ماسيا من كينيا.

هيلين هنت متحدثة في الدورة الأولى من المنتدى

شاركت الممثلة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار، هيلين هنت، كمتحدثة بالجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من منتدى شباب العالم.

وتوجهت «هنت»، في كلمتها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنظمين للمنتدى، على دعوتها لحضور هذا الحدث، معربة وقتها عن أملها في أن يتحول المنتدى لشيء واقعي.

وأشارت إلى أنها درست التاريخ المصري لمدة شهرين، واستفادت بالكثير من الأفكار الجيدة منه، مؤكدة أن مصر هي مهد الحضارة.

تأثر «السيسي» والحضور بكلمة الفتاة الإيزيدية لمياء بشار

شهدت الجلسة الافتتاحية بالدورة الأولى لمنتدى شباب العالم، تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحضور بالكلمة التي ألقتها الفتاة الإيزيدية لمياء بشار، والتي تضمنت قصة معاناتها بعد وقوعها في قبضة تنظيم داعش الإرهابي، واغتصابها هي ومجموعة من الفتيات.

وتفاعل الحضور بشدة مع الفتاة الإيزيدية، حيث قاموا بالوقوف وتوجيه التحية لها أكثر من مرة، بعد أن روت قصتها.

ظهور نادر لانتصار السيسي

على غير عادتها في مثل هذه المناسبات، حرصت انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور الجلستين الافتتاحية والختامية للدورة الأولى من منتدى شباب العالم.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمنتدى وقتها، عن ارتداء زوجة الرئيس ملابسها من قبل مجموعة المصممين المصريين الواعدين، وذلك في إطار دعمها وإيمانها بالشباب المصري.

مشاركة عدد من الفنانين في جلسات المنتدى

شارك عدد كبير من الفنانين في بعض الجلسات التي تم تنظيمها على هامش الدورة الأولى من المنتدى.

وكان من بين هؤلاء الفنانين، أحمد حلمي وأمينة خليل وبشرى، اللذين شاركوا في جلسة تحت عنوان «دور الفن في محاربة التطرف والإرهاب»، وكذلك أيضًا الفنان الجزائري، الشاب خالد، الذي شارك في جلسة بعنوان «تأثير الصراعات والنزاعات على طمث هوية الشباب».

مغادرة متحدثة بإحدى جلسات المنتدى للمنصة اعتراضًا على المذيعة

وضعت إحدى المتحدثات في جلسة «مستقبل تغيير المناخ»، وهي الدكتور نهى عبد الكريم، خبيرة الطاقة بالولايات المتحدة، المذيعة في وضع حرج عندما انتقدتها بداعي مقاطعتها وعدم إتاحة الوقت الكافي لها للحديث، قبل أن تغادر الجلسة وتترك القاعة.

وقالت المتحدثة لمديرة الجلسة: «أرجو أن تتيحي الفرصة للمتحدثين، لقد أتحتي الفرصة للبعض ليتحدث بحرية بينما لم تعطيني هذه الفرصة، وقاطعتيني مرارًا وتكرارًا».

شاب يقاطع إحدى الجلسات.. ويقول لـ«السيسي»: «أنا زويل التاني»

قاطع أحد الشباب الحضور خلال جلسة «حوار حول اختلاف الحضارات والثقافات..صدام أم تكامل؟»، قائلًا لـ«السيسي»: «أنا زويل التاني، لازم تسمعني».

وقام «السيسي» باستدعاء الشاب خلال الجلسة للتحدث معه، والاستماع إلى فكرته لعلاج مرض الفشل الكلوي.

«بلاك تيما» يقدم عرضًا غنائيًا في حفل ختام المنتدى

قدم فريق «بلاك تيما» عرضًا غنائيًا، تضمن مجموعة من الأغاني، في حفل ختام الدورة الأولى من منتدى شباب العالم.