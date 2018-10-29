حذرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، المواطنين من كراسات الشروط التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الالتزام بكراسات الشروط المباعة في مقر الوزارة أو مكاتب البريد.



وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، إن سيتم تسليم كراسات الشروط الصحيحة إلي مكاتب البريد، يوم الأربعاء المقبل؛ لراغبي التقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي طبقا للإعلان العاشر.



وأوضحت أن هناك 60 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، متابعة أنه تم طرح وحدات سكنية بمساحة 75 مترًا لأول مرة بناء على رغبة المواطنين.



وأعلنت وزارة الإسكان، عن طرح كراسات شروط الإعلان العاشر من وحدات الإسكان الاجتماعي يوم الأربعاء المقبل 31 أكتوبر، بمكاتب البريد على أن يبدأ حجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني خلال الفترة من 7 نوفمبر وحتى 14 نوفمبر، لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن 15 نوفمبر حتى 15 ديسمبر، لجميع المواطنين.



