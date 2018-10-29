مدرب بايرن ميونخ يعدد غياباته قبل مواجهة الكأس

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ اليوم الاثنين أن فريقه سيفتقد جهود العديد من نجومه في المباراة المقررة غدا الثلاثاء أمام فريق الدرجة الرابعة رودينجهاوزن ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.



وأوضح كوفاتش أن المدافع جيروم بواتينج ولاعب خط الوسط جيمس رودريجيز يعانيان من وعكة صحية كما يعاني آريين روبن من الإصابة بينما يغيب حارس المرمى زفن أولريش نظرا لانتظار وضع زوجته مولودهما الثاني.



كذلك تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع ماتس هاميلز ولاعب خط الوسط ليون جوريتزكا بسبب الإصابة في أعلى الفخذ وفي الكاحل ، على الترتيب.



ورغم تلك المشكلات ، أظهر كوفاتش إصرارا على المضي قدما في البطولة قائلا "القاعدة الأولى في بطولة الكأس هي ضرورة التأهل. هذه هو هدفنا."



وأضاف "لقد قدمنا عروضا جيدة في مبارياتنا الثلاث الماضية. ونود تكرار ذلك في مباراة الغد لحسم استمرارنا في بطولة الكأس."



وجاءت الانتصارات الثلاث المتتالية لبايرن ميونخ في الدوري الألماني ودوري الأبطال ، لتعيد إلى الفريق توازنه بعد أن أخفق في تحقيق أي انتصار في أربع مباريات متتالية.



وقال كوفاتش أيضا إن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد سيعزز معنويات الفريق يشكل أكبر قبل القمة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند في العاشر من تشرين ثان/نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدوري.



ويحتل بايرن ميونخ حامل اللقب ، لمركز الثاني في الدوري الألماني بفارق نقطتين خلف المتصدر بوروسيا دورتموند.