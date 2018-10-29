كاري يقود واريورز للفوز على بروكلين نتس في دوري السلة الأمريكي

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سجل النجم ستيفن كاري 35 نقطة ليقود جولدن ستيت واريورز إلى الفوز على مضيفه بروكلين نتس 120 / 114 فجر اليوم الاثنين ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف كيفن دورانت 34 نقطة لواريورز الذي حقق بذلك انتصاره السادس في الموسم مقابل هزيمة واحدة ، متصدرا مجموعة المنطقة الغربية.

وكان دانجيلو راسيل أبرز عناصر بروكلين نتس وسجل 25 نقطة وأضاف كاريس ليفيرت 23 نقطة لكن الفريق مني بالهزيمة الرابعة له في الموسم مقابل انتصارين.

وأحرز كل من بول جورج وراسيل ويستبروك 23 نقطة ليقودا أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على فينيكس صنز 117 / 110 .

وحقق ثاندر بذلك أول انتصار له في الموسم بعد أربع هزائم متتالية بينما كانت الهزيمة هي الخامسة لصنز مقابل انتصار واحد.

وفي مباراتين أخريين تغلب يوتا جاز على مضيفه دالاس مافريكس 113 / 104 ولوس أنجليس كليبرز على واشنطن ويزاردز 136 / 104 .