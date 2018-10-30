ما الذي سترتديه الأميرة أياكو اليابانية يوم زفافها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل أن تظهر دوقة ساسكس، ميغان ماركل، يوم زفافها من الأمير هاري في فستان من الحرير الأبيض اللون من تصميم دار الزياء الفرنسي جيفانشي، أمضى عشاق الأزياء العديد من الأشهر بانتظار ظهور اسم مصمم الأزياء الذي سيحظى بشرف تصميم الفستان الملكي.

ولكن، اليوم وقبل زفاف أميرة اليابان، أياكو، من خطيبها كي موريا يوم الإثنين، لا يتمحور السؤال الأهم حول هوية مصمم فستان الزفاف المنتظر، وإنما حول نوع الكيمونو الذي ستختاره، والأهم من ذلك، إلى ماذا سيرمز؟

ووفقاً للقانون الإمبراطوري الياباني، يجب على أياكو التخلي عن صفتها الملكية عند الزواج من موريا، والذي هو موظف في شركة شحن ومن عامة الشعب، حيث ستأخذ الأميرة مبلغاً إجمالياً قدره 950 ألف دولار من الحكومة اليابانية لتغطية نفقات المعيشة.

ولكن، تخلي أياكو عن الحياة الملكية، لن يعني أن الزفاف المنتظر سيخلو من بذخ وفخامة أعراس العائلات الملكية.

ومن المقرر، أن تصل الأميرة أياكو صباح الاثنين إلى ضريح ميجي لتلتقي بزوجها المستقبلي، حيث سترتدي العروس ثوباً خارجياً، أي "أوشيكي"، و"هاكاما"، أي سروالاً بأرجل واسعة يُحكم من الخصر ويصل إلى الكاحلين. وبعد لقاء الثنائي، ستغير الأميرة ثوبها إلى زي "الكوتشيكي" الرسمي، وهو عبارة عن عباءة صغيرة، بأكمام طويلة واسعة، وتنورة طويلة تسمى "ناكا باكاما".

أميرة اليابان نوريكو، ترتدي كيمونو أوشيكي وهاكاما التقليدي.

وهذان الزيان يتخذان الطابع الرسمي في حفلات الزفاف، إذ ارتداه النبلاء في اليابان خلال عهد هيان، بين العامين 794 و1185.

أما الاثنين وبعد حفل الزفاف، سيحضر العروسان مأدبة استقبال، ستكون على الأرجح في فندق "نيو أوتاني" في طوكيو بحضور ولي وولية العهد، حيث ستنضم أياكو إلى عائلة موريا. ورغم أنه لم يتضح بعد خيار أزياء أياكو لهذه المناسبة، إلّا أن العرائس الملكيات السابقات غالباً ما ارتدين الفساتين البيضاء على النمط الغربي.

ورغم أن ملابس الأميرة أياكو ستكون فاخرة بالنسبة للذوق العام، إلّا أنها من المتوقع أن تكون بسيطة جداً مقارنة بالملابس التي ترتديها نساء العائلة الإمبراطورية، اللاتي يرتدين كيمونو "الجونيهيتو" المشهور، والذي يتكون من 12 طبقة قماش، ويعود بالزمن إلى قرون عدة.

ورغم بساطة أسلوبها، إلا أنه لا شك بأن فستان أياكو سيتميز بعناصر رمزية، تماشياً مع التقاليد اليابانية، فحتى الألوان في الثقافة اليابانية "تسمى تيمناً بالنباتات أو الزهور، وتُرتدى قبل أن تزهر تلك الزهرة"، بحسب قول شيلا كليف، مؤلفة كتاب "حياة الكيمونو الاجتماعية: الأزياء اليابانية بين الماضي والحاضر".

وغالباً، ما تزين العديد من فساتين الزفاف اليابانية بمجموعة من الأشكال والزخارف الاحتفالية، مثل أشكال أشجار الصنوبر، والخوخ، والخيزران، والتي يعتبر البعض أنها تأتي بالحظ الجيد.

يذكر، أن أياكو لا تعتبر أول أميرة من جيلها تخطط لترك العائلة المالكة. إذ أعلنت الأميرة ماكو، قريبتها الأكبر وحفيدة الإمبراطور الأكبر، في مايو/أيار الماضي، عن خطط للزواج من شبه القانوني كي كومورو، إلّا أنهما قاما بتأجيل زواجهما مؤخراً، باعتبار أنهما ليسا على استعداد تام للزواج بعد.