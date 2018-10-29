أنجيلا ميركل تعلن عدم ترشحها مرة أخرى لمنصب المستشارة الألمانية عام 2021

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأثنين ، عدم ترشحها مرة أخرى لمنصب مستشارة ألمانيا في عام 2021.

جاء ذلك، في خطاب لها في العاصمة برلين بعد ظهور نتائج التصويت في ولاية هيسن الغربية، كما أعلنت أنها لن تترشح لرئاسة

حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في شهر ديسمبر القادم، أو للبرلمان الاتحادي أو أي منصب سياسي.

وأعربت ميركل، حسبما نقلت قناة "بي بي سي" البريطانية اليوم، عن استعدادها للاستمرار في العمل كمستشارة وأنها ستحاول المساهمة في قوة الحكومة الفيدرالية وهو ما يعتمد على مساهمة حزبها.

وقالت المستشارة الألمانية إنها لا تريد أن تلقي باللوم على المصوتين وعلى النقيض من ذلك فإنها أثنت على أولئك الذين صوتوا لحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وأوضحت أن الحزب تمكن خلال الفترة الماضية من أن يكون الأقوى، مشيرة إلى أنه ينبغي له أن يأخذ نتائج التصويت في هيسن كفرصة لإعادة النظر وأن تكون هيسن وبافاريا نقطة انعطاف للائتلاف، مؤكدة أنها تتحمل مسئولية خسائر الائتلاف السياسي الذي يندرج تحته حزبها.