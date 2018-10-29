الهيئة العامة للكتاب توقع اتفاق تعاون مع معرض بلجراد الدولي للتبادل الثقافي

• ومصر ضيف شرف معرض بلجراد الدولي العام المقبل



وقعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس الأحد، اتفاق تعاون مع إدارة معرض بلجراد الدولي، وذلك في اليوم الختامي للمعرض الذي أقيم أخيرا بالعاصمة الصربية.

ويتضمن التعاون مجال التبادل الثقافي بين الثقافة المصرية والصربية، وتبادل أروقة العرض بين معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض بلجراد للكتاب، وكذلك تيسير مشاركة الناشرين من البلدين في المعرضين.

وقامت هيئة الكتاب المصرية بإهداء إدارة معرض بلجراد درع الهيئة كتذكار بهذه المناسبة.

جاء توقيع الاتفاقية أثناء مراسم تسليم وتسلم ضيف الشرف، وقام السفير عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا بتسلم مجلد ضيف الشرف من دولة المغرب؛ وذلك استعدادا لأن تكون مصر ضيف شرف معرض بلجراد الدولي العام المقبل.