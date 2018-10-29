مقتل 5 مسلحين وإصابة 3 آخرين إثر الغارات الجوية بأفغانستان

أكدت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 5 مسلحين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، وتدمير مخبأين اثنين للمسلحين؛ إثر الغارات الجوية التي شنتها القوات الأفغانية في إقليم قندوز شمال أفغانستان.

وقال التابع للجيش الأفغاني فيلق شاهين "209" -في بيان بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- إن الغارات الجوية الأخيرة نفذت في محيط حي دشت آرتشي، مشيرًا إلى استهداف مخابئ المسلحين المناهضين للحكومة في منطقة بندر.

ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة طالبان على تلك الغارات حتى الاَن.