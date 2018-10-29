اختيار مصر نائبا للاتحاد العربي للألعاب الإلكترونية

أسفرت اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، التي استضافتها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، عن الموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد، واختيار مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإليكترونية والذهنية، خلال الاجتماع الذي أقيم موخراً بقاعة الاجتماعات بالصالات الرياضية الخضراء التابعة للهيئة العامة للرياضة،

جاء ذلك بحضور الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للرياضات الإلكترونية، وسعد السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ممثلاً عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية التابعة لجامعة الدول العربية،

أسفر اللقاء عن إقرار المشاركون لمشروع النظام الساسي وانتخاب مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2018 - 2022.

وشارك فى الاجتماع ممثلي الاتحادات الوطنية من الدول العربية التي تزاول أنشطة الرياضات الإليكترونية، مصر، والسعودية، والإمارات، وتونس، والإردن، ولبنان، والعراق، والبحرين، واليمن، كما تم تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيساً، وكل من شريف عبد الباقي من مصر، وأحمد شيخ روحة من تونس، نواباً عن إفريقيا، والسفير أحمد عباس الحسني من العراق، وناصر أيمن المجالي من الأردن، نوابا عن آسيا، وبعضوية كل من ريان خليل من لبنان، وانتصار الزعابي من الإمارات.

من جهة أخرى، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، وطبقا لاختصاصات الرئيس التي صادقت عليها الجمعية العمومية، فقد قام الأمير فيصل بن بندر آل سعود، بتعيين هشام علي الطاهر من دولة الإمارات، أميناً عاماً للاتحاد وتفويضه فى إختيار الجهاز الاداري المعاون له فى إدارة العمل، كما تم تسمية تركي الفوزان من السعودية لمنصب الأمين العام المساعد.

وخلال الاجتماع أشاد ممثل اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية سعادة سعد السفياني بالأجواء العامة للاجتماع وحرفية صياغة مشروع النظام الأساسي ومرونة الطرح والتجاوب والانسجام بين أعضاء الجمعية العمومية، متفائلاً بمستقبل مزدهر للاتحاد والذي يتوقع أن يحمل رقم 70.

وفي ختام الجلسة، شكر الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، الحضور على تلبيتهم الدعوة وحضورهم إلى بلدهم الثاني.