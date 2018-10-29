اقتراح من اتحاد الكرة لحل أزمة مباراة المصري والإسماعيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي أن اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة قدم اقتراحًا لحل أزمة مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

طالب الخولي بتأجيل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية: "لا نعلم أين سنواجه الإسماعيلي، وحزين جدا للحديث في هذا الأمر فلقد فاق ذلك كل الحدود، ولن نتنازل عن حقنا باللعب في استاد بورسعيد".

وأضاف نائب رئيس المصري: " لقد تحدث معنا عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، واقترح بأن تكون المباراة الأولى باستاد الإسماعيلية على أن يكون لقاء الدور الثاني في بورسعيد".

واختتم محمد الخولي تصريحاته: "طلبنا تأجيل مباراة الإسماعيلي بشكل ودي لحين الفصل في الأمر، وحل الأزمة وخوض مبارياتنا القادمة على ملعب بورسعيد".