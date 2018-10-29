عاطل يقتل زميله في مشاجرة بسبب الخلاف على 300 جنيه بالخانكة

مزق عاطل جسد زميله بالمطواه، فى مشاجرة بينهما فأوقعه قتيلاً فى الحال بالخانكة؛ بسبب الخلاف على 300 جنيه، وتم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

تلقى العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بلاغاً من مستشفى السلام العام بوصول "خالد. ع.خ" 19 عاماً، عاطل، جثة هامدة إثر اصابته بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وبسؤال شاهد الواقعه "أحمد. م.ا" عامل، أكد حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمدعو "ريف. ع.م" عاطل، لقيام المجني عليه بمطالبة المتهم برد مبلغ 300 جنيه، كان مدين له بهم، مما تطورت المشاجرة التي قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بمطواه، مُحدثاً إصابته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة، من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.