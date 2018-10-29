النائب محمد أبو حامد: قتل الكلاب الضالة يتنافى مع الدستور المصري

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن قتل الكلاب الضالة بالسم أو بالخرطوش، يتنافى مع الدستور المصري، موضحًا أن المادة رقم 45 من الدستور نصت على التزام الدولة المصرية في الرفق بالحيوان.



وأضاف في تصريحات ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن الرفق بالحيوان استحقاق دستوري، وليس أمر اختياري، مشيرًا إلى تقييم جامعة هارفارد الأمريكية مصر ضمن الدول القلائل التي تحترم حقوق الحيوان، ونصت على ذلك في دستورها.



وتابع: «كتب الدكتور محمد سلماوي، أحد أعضاء لجنة الخمسين، والمتحدث الرسمي باسمها، مقال أن أحد الباحثين في جامعة هارفرد وضع مصر ضمن الدول القليلة في العالم اللي نصت في دساتيرها على حقوق الحيوانات من ضمنها أسترليا وألمانيا والهند».



ويُذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أعلنت العام الماضي، أن إجمالى عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة، العام الماضي، بلغ 398 ألف حالة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة الآدمية إلى 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.



