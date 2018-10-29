مجلس نقابة المحامين يوافق على إنشاء 3 مستشفيات ومركز تجاري

وافق مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، في اجتماعه اليوم الاثنين، على مشروع النقابة المتعلق بإنشاء 3 مستشفيات ومركز تجاري.

وقال خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، في تصريح اليوم، إن المجلس وافق على توقيع عقد بناء 3 مستشفيات ومركز تجاري، كما ناقش تفاصيل التعاقد الذي سيتم بين النقابة والجهة المانحة للقرض والشركة المتخصصة التي ستديره.

وأوضح أمين عام النقابة أن المشروع ذاته هو الضامن لسداد القرض وليس أموال ومدخرات النقابة كما أعلن سابقا، والجهة المانحة للقرض أبدت استعدادها الكامل لدفع ثمن الأراضي الخاصة بالمشروع والتي ستختار من قبل النقابة، كما تم مناقشة عدة مقترحات بشأن أماكن إنشاء المستشفيات والمركز التجاري،موضحا أنه سوف يتم إعلان كافة التفاصيل قريبا".

وأشار أبو كريشة إلى أن النقابة وقعت بروتوكولا مع الشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بشأن تصميم وإنشاء تلك المشروعات ضمن إطار التعاون الوثيق بين النقابة والوزارة، فهي جهة موثوقة لدى المحامين، وشدد على أن مجلس النقابة يسعى لتعظيم أملاك المحامين ومدخراتهم، إضافة لزيادة موارد النقابة وموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مما يعود بالنفع على المحامين كافة.