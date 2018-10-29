الحكومة تنشر هواتف أبرز الوزارات والقطاعات الخدمية بالدولة

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نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأرقام الهاتفية والخطوط الساخنة لأبرز الوزارات والقطاعات الخدمية بالدولة، وذلك حتى يستطيع المواطنون التواصل مع تلك الوزارات للإجابة عن كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم المختلفة.

وأوضحت الصفحة الرسمية للحكومة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على التفاعل المستمر مع المواطنين، واستجابةً منها لمطالب رواد ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، والمتعلقة بنشر المزيد من الأرقام الهاتفية للوزارات المختلفة.

وبينت أنه تم إضافة المزيد من الأرقام والموضحة بالانفوجراف التالي,, مرفق لينك الانفوجراف على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.