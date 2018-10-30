الحريري: نأمل أن تكون كافة العقبات أمام تشكيل الحكومة تم حلها

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن أمله في أن تكون كافة العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، قد تم التوصل إلى حلول لها، ومن ثم تشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتظار طويل.

وأكد الحريري، في تصريح مساء اليوم الاثنين، أن رجال الأعمال هم الأساس في أي اقتصاد بالعالم، مشددا على أن كل الدول التي تتمتع باقتصاد قوي، مبنية على القطاع الخاص الذي يحرك بدوره الاقتصاد الوطني لكل دولة، وأن هذا الأمر ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأشار إلى أن دول الخليج أصبح تقلص الاعتماد الأساسي على النفط وتتحول إلى الاعتماد على القطاع الخاص الحيوي والمنفتح على الاقتصاد الحر.

وقال: "القطاع الخاص هو الذي بإمكانه أن يوظف أعدادا كبيرة من اليد العاملة اللبنانية، إذا أمنا له كدولة كل ما يحتاجه، سواء من الكهرباء إلى الطرقات والإنترنت وغيرها، وكل هذه الأمور ركزنا عليها في مؤتمر سيدر".

وأكد أن رجال الأعمال سيجدون منه كل الدعم اللازم لتحقيق أهداف النهوض بالاقتصاد اللبناني، مضيفا: "أنا معكم وسأبقى كذلك، وسأعمل لمصلحة البلد، وعلى اللبنانيين أن يعرفوا بالمقابل حجم ما تقدمونه كقطاع خاص، خاصة، وأن هناك تشويشا إعلاميا على هذا الموضوع، وهناك بعض السياسيين الذين يعتقدون أنهم إذا مارسوا أسلوب الضغط على القطاع الخاص من خلال زيادة الضرائب وغيرها، يمكنهم تحقيق فائدة للاقتصاد.. هذا الأمر غير صحيح، ونحن نسعى لإعطائكم حوافز ونوفر لكم كل التسهيلات لكي تتمكنوا من العمل، وهذا ما يخلق النمو في الاقتصاد".