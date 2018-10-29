باريس سان جيرمان يحقق فوزه الـ11 على التوالي بالدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان فوزه الـ11 على التوالي في الدوري الفرنسي، بعد الفوز على مارسيليا في الكلاسيكو بنتيجة هدفين دون رد، والتي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 والتي أقُيمت على ملعب فيلودروم.

ويرجع فوز سان جيرمان لكيليان مبابي و جوليان دراكسلر لاعبا الفريق، بعد أن نجح مبابي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني وعزز دراكسلر التقدم للبارسيين في الدقيقة 95 من زمن المباراة، وحاول مارسيليا إحراز هدف التعادل ولكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح.

وشهدت الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني، قيام جماهير مارسيليا بإلقاء عبوات فارغة على نيمار أثناء تنفيذه لركلة ركنية تحصل عليها الفريق الباريسي خلال المباراة.

وبهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة ليظل في صدارة الترتيب بالدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد مارسيليا عند النقطة 19 ويظل في المركز الخامس.