إصابة عاملين مصريين اثنين إثر انفجار محول كهرباء في الكويت

أصيب عاملان مصريان ، مساء اليوم الاثنين ، إثر انفجار محول كهرباء بمنطقة سلوى بالكويت.

وقال مصدر مطلع، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، إن الحالة الصحية للمصابين الاثنين خطرة وغير مستقرة، وهما كل من محمد عبيد سعد على ، وأحمد حسين عبدالحميد، مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى مستشفى مبارك فى الكويت العاصمة، لتلقى العلاج اللازم.

وأضاف المصدر أنه جارى حاليا انتداب خبراء المعمل الجنائي؛ للوقوف على أسباب انفجار المحول الكهربائي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.