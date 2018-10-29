10 هجمات مسلحة على اليهود في أمريكا خلال الـ40 عاما الماضية

يعتبر الهجوم المسلح الذي وقع السبت في المعبد اليهوي "شجرة الحياة" في ولاية بنسيلفانيا في أمريكا، بمثابة الحدث الأكثر دموية ضد اليهود مقارنة بالهجمات التي تعرضوا لها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار الـ40 عاما الماضية حيث خلف وراءه عددا من القتلى والمصابين، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا أمس الأحد، أحصت فيه الاعتداءات الدموية التي تعرض لها اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 40 عاما الماضية.

•السبت 27 أكتوبر2018.. 11 قتيل في إطلاق نار داخل معبد "شجرة الحياة"



فتح مسلح النار على عدد من المصلين اليهود داخل معبد "شجرة الحياة" الواقع في حي "سوبيرريل هيل" اليهودي في مدينة بتسبرج التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية ليخلف وراءه 11 قتيلا حتى الآن وقفا لما أعلنته وكالة "أسوشيتد برس".

• 9-11 مارس1977.. احتجاز 100 رهينة ومقتل شخص في العاصمة واشنطن



في 9 مارس 1977 استولى عشرات من المسلحين على مقر بناية بيرث الوطني في العاصمة واشنطن، ومبنيين آخرين وقتلوا مراسلا إذاعيا واحتجزوا أكثر من 100 رهينة ثم أطلقوا سراحهم بعد نحو 38 ساعة، بعدها تم القبض على الجناة وأدينوا بجريمة قتل من الدرجة الثانية والخطف المسلح وجرائم أخرى وحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة.

• 8 أكتوبر1977.. وفاة يهودي خلال إطلاق نار أمام مجمع كنسي يهودي



أطلق مسلح عدة طلقات من رصاصات بندقية صيد على مجموعة من اليهود خلال خروجهم من مجمع كنسي "بيرث شلوم" ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة آخر، وقد أدين منفذ العملية جوزيف بول بقتل 7 آخرين لكنه عوقب بالإعدام في عام 2013 بسبب مقتل اليهودي.

• 5 نوفمبر 1990.. مقتل حاخام متطرف في ولاية نيويورك



قتل الحاخام الإسرائيلي مائير كهانا في ولاية نيويورك الأمريكية، وبحسب الصحيفة فإن الحاخام المتطرف المولود في بروكلين قتل على يد مواطن مصري يدعى السيد نصير في إحدى فنادق الولاية.

• 1 مارس 1944.. الاعتداء على حافلة مراهقين يهود



في ولاية مانهاتن داهم مهاجر لبناني شاحنة مليئة بالمراهقين اليهود في منطقة هاسيديك أثناء عبورها لجسر بروكلين في ولاية مانهاتن، ما أدى إلى مقتل مراهق وإصابة 3 آخرين، تم الحكم على مرتكب الحادث المهاجر اللبناني راشد باز بالسجن لمدة 141 سنة.

• 10 أغسطس 1999.. اقتحام مركز يهودي في ولاية كاليفورنيا



اقتحم مسلح مركز لوس أنجلوس اليهودي وأطلق أكثر من 70 رصاصة على الأطفال اليهود خلال تواجدهم للقيام ببعض النشاطات اليومية في المركز ما أسفر عن إصابة 4 أطفال وامرأة وتوجه المسلح بعد ذلك إلى حي سان فرناندو فالي وقتل شخصا آخر أمريكيا من أصل فلبيني بـ9 طلقات، وعلى الرغم من اعتذاره وإلقائه اللوم على احتمال إصابته بالمرض العقلي إلا أنه حكم عليه بالسجن فترتين مدى الحياة.

• 4 يوليو 2002.. إطلاق نار على شركة طيران إسرائيلية



أطلق النار المهاجر المصري هشام محمد علي هداية، سائق سيارة ليموزين، وأصاب منفذ شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية وهاجم أحد الحراس بسكين قبل إطلاق النار عليه من قبل أحد حراس الأمن في المطار ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 4 آخرين.

• 28 يوليو 2006.. إطلاق نار في مكتب الاتحاد اليهودي



أطلق نافيد أفضال حق المواطن الأمريكي من أصل باكستاني النار على 6 نساء في مكتب الاتحاد اليهودي في سياتل ما أسفر عن مقتل سيدتان، وطالب نافيد بالعفو عنه بعد الحادثة وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

• 10 يونيو 2009.. إطلاق نار في متحف الهولوكوست



دخل شخص مسلح متحف الهولوكوست بالولايات المتحدة في ذكرى الهولوكوست حاملا بندقية عتيقة بينما كان الحارس يفتح الباب أمامه وبادر المسلح بإطلاق النار ليطلق عليه حارسان آخران النار ويصيبانه في وجهه قبل أن يتوفى في السجن في انتظار المحاكمة.

• 13 إبريل 2014.. إطلاق نار في مركز الجالية اليهودية

أطلق فرازير جلين وميلر جونيور النار على وليام كوربورون البالغ من العمر 69 عاما وحفيده كورفاتون البالغ من العمر 14 عاما في مركز الجالية اليهودية، بعدها قتل تيري لامانو الجاني الأول في القرية المجاورة للمركز وحكم على ميلر بالإعدام.