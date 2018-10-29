ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في سرقة المواد البترولية

تمكنت قوات الأمن، اليوم الاثنين، من تحديد وضبط تشكيل عصابي بالقليوبية، تخصص في سرقة المواد البترولية من الخطوط الرئيسية المارة بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، باستخدام سيارات مجهزة لتحميل ونقل المسروقات.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إلى تحديد تشكيل عصابي ضم (12) متهما، تخصص في سرقة المواد البترولية من الخطوط الرئيسية المارة بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية والتصرف بها بالبيع باستخدام سيارات مجهزة بـ«فنطاس» لتحميل ونقل المسروقات ومواتير تفريغ وشحن وحماية نشاطهم الإجرامي بحيازتهم لأسلحة نارية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين هم أحمد ا.ح، سن 35، صاحب مكتب نقل مواد بترولية، وله محل إقامة بكلٍ من «الزاوية الحمراء بالقاهرة - شبرا الخيمة ثان بالقليوبية – منفلوط بأسيوط» وبحوزته «طبنجة وبخزينتها عدد 4 طلقات من ذات العيار» – (ضُبط)، وترساوى ع.ت ، 45 عام ، عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، سبق إتهامه فى ثلاث قضايا «مخدرات ، سلاح بدون ترخيص» - وبحوزته «بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار» – (ضُبط)، وأحمد س.ع، 35 عاما، مُقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، سبق اتهامه في قضية «سلاح بدون ترخيص» – (ضُبط)، وقاسم أ.إ، 41 سنة، عاطل، وله محل إقامة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وآخر بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه في ثلاث قضايا «تقاضى مبالغ» – (ضُبط) ومصطفى ر.م ، سن 39 ، سائق ، وله محل إقامة بدائرة قسم الخصوص ، وآخر بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، سبق إتهامه فى عدد أربع قضايا «مخدرات ، سرقة متنوعة ، سرقة وسائل نقل ، جرائم تموينية»، بمركز سمسطا ببني سويف، وبحوزته مبلغ مالي قدره ( 61 ألف جنيه ، وسيارتين" الأولى نصف نقل بفنطاس «فارغ» ذات شاسية مطموس الأرقام - الثانية نقل مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة بالجيزة «جارى فحصهما» ضُبط، و أحمد ع.أ، سن 35، سائق، مُقيم دائرة قسم شرطة الخصوص – (ضُبط) وحسين ص.ع، سن37 ، سائق، مُقيم دائرة قسم شرطة الخصوص– (ضُبط).

وناجى أ.م ، سن 50 ، عاطل ، مُقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر ، مسجل شقى خطر "مخدرات" ، سبق إتهامه فى 13 قضية " شروع فى قتل ، سلاح بدون ترخيص ، مخدرات ، سرقة متنوعة ، سرقة مسكن ، سرقة حيوانات ، شيك " ، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين " سلاح – إتلاف " محكوم عليه فيهما بالسجن 6 سنوات ، والهارب فى عدد ( 8 ) أحكام حبس "شيك ، إيصال أمانة ، تبديد " – (هارب)، ومحمد ع.إ ، سن 33 ، عاطل ، مُقيم بدائرة مركز شرطة قليوب ، سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه بالحبس سنتين فى قضية "تبديد"- (هارب) ومحمد س.م ، سن 27 ، عاطل ، مُقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص ، سبق إتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه "- ( هارب) وهانى ع.د ، سن 37 ، عاطل ، مُقيم بدائرة مركز شرطة طوخ ، سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات ، سرقة مواد بترولية " – (هارب) وياسر ج.ع ، سن 43 ، تاجر مواد بترولية والسابق ضبطه فى واقعة المحضر رقم (378/2018) جنح مركز بنها بتاريخ 16 الجارى، لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية، وضبط سيارتين نقل فنطاس إحداها مُحملة بــ 19 طن سولار، والأخرى مُحملة بـ 3 طن بنزين 80 ومبلغ 15 ألف جنيه حصيلة المبيعات.

كما أمكن ضبط (2) موتور يستخدمان فى التفريغ والشحن بمخزن كائن بمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (خاص بالمتهمان الأول والعاشر) .

وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بإرتكاب عدد (18) واقعة سرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول ( واقعة بدائرة مركز شرطة طوخ - 5 وقائع بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة - 6 وقائع بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة - واقعة بدائرة قسم شرطة أول السلام - واقعتين بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية - 3 وقائع بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ) .. ومن أبرزها واقعة سرقة خط أنابيب البترول ( القادم من مسطرد إلى طنطا والمار بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة طوخ بإستخدام سيارتين نقل بفنطاس (الأولى نقل المنوفية يحوى فنطاسها على 8 آلاف لتر مواد بترولية - الثانية تحمل لوحات معدنية "يوجد طمس برقمى الشاسية والموتور ) وتمكنت قوة مباحث مركز شرطة طوخ (بالقليوبية) من ضبط السيارتين بطريق (الرشاح / نامول) إحداهما كانت بقيادة المتهم العاشر ، وتمكن من الهرب .. وآخرها واقعة ضبط المتهم (الثانى عشر) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية.

كما أرشدوا عن ( بندقية خرطوش ، طبنجة ، عدد 6 سيارات ، موتورين تفريغ وشحن ، مبلغ مالى قدره 61,900 ألف جنيه ) .. وأضافوا بقيامهم بتصريف المسروقات من المواد البترولية المستولى عليها لدى ثلاث عملاء لهم .. أمكن ضبطهم وهم كلٍ من :-

مسعود ف.س ، سن 54 ، تاجر مواد بترولية ، مُقيم دائرة قسم شرطة الخصوص - وبحوزته سيارتين ملكه (الأولى نقل والثانية ملاكى "تبين أن لوحاتهما خاصين بسيارتين أُخرتين) وياسر ج.م ، سن 42 ، تاجر مواد بترولية ، مُقيم بدائرة قسم شرطة المرج .

وجمال ع.ع ، سن 56 ، تاجر مواد بترولية ، مُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة . وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتصرف فى بيع متحصلات الحوادث المرتكبة من المواد البترولية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين .