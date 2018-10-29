وفد فرنسي يبحث مع مسؤولين لبنانيين الوضع السياسي والاقتصادي

بحث وفد فرنسي مشترك من لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، مع كبار المسؤولين اللبنانيين، الوضع السياسي والاقتصادي، مؤكدًا دعم فرنسا لاستقرار لبنان.

وأعلنت السفارة الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين، أن "وفدًا مشتركًا من لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، زار لبنان، بقيادة رئيسيها السيدة مارييل دي سارنيز والسيد كريستيان كامبون".

وأضاف البيان، أن الوفد التقى "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، كما عقد لقاء عمل مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر وأعضاء اللجنة".

وتم التطرق خلال اللقاءات، بحسب البيان "إلى الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان ومسألة تشكيل الحكومة العتيدة، وهو شرط أساسي لاستمرار تنفيذ التزامات مؤتمر سيدر".

وأكد الوفد، "دعم فرنسا لاستقرار لبنان الذي تجلى بشكل خاص عبر فتح خط ائتمان بقيمة 400 مليون أورو لأجهزة الأمن اللبنانية في مؤتمر روما الثاني. وينعكس هذا الدعم أيضا في الالتزام الهام لفرنسا في اليونيفيل منذ إنشائها".