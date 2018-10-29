مصر تشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات بدبي

غادر اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة، متوجهاً إلى مدينة دبي بدولة الإمارات، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة لمدة يومين في مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يعقد في الفترة من 29 أكتوبرالجاري إلى 16 نوفمبرالمقبل، بمشاركة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكبار المسئولين المعنيين، وممثلين من الدول الأعضاء.

يعد هذا المؤتمر هو اللقاء الرسمي للهيئة العليا للاتحاد الدولي للاتصالات، ويعقد كل 4 سنوات، حيث تقرر خلاله الدول الأعضاء الدور المستقبلي للمنظمة العالمية في مجال الاتصالات حول العالم، ودورها في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهاتها على الصعيد العالمي، ووضع السياسات العامة للاتحاد، واعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية خلال الـ4 سنوات المقبلة،

كما يتم خلال المؤتمر انتخاب فريق الإدارة العليا للمنظمة، والذي يشمل الأمين العام، ونائب الأمين العام، ومديري مكاتب قطاعات الاتحاد، والدول الأعضاء في المجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات المؤتمر، كلمة مصر خلال جلسات البيانات السياسية، يستعرض من خلالها أهم التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والخطط والبرامج التي يتم تنفيذها على المستوي الوطني، كما يعقد الوزير على هامش المؤتمر عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسئولين المشاركين في هذا الحدث الدولي الكبير، يتم خلالها بحث ومناقشة أهم التطورات على ساحة الاتصالات الدولية.