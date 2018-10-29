اليابان تنجح في إطلاق قمر صناعي لرصد الغازات الدفيئة

وصل صاروخ من طراز «إتش-2 إيه» يحمل على متنه قمر من طراز «إيبوكي-2» لرصد الغازات الدفيئة، إلى مداره المخطط له، وذلك بعد انطلاقه من مركز الفضاء الياباني.

وأطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، الصاروخ، في الساعة 1:08 مساء، من مركز «تانيجاشيما» للفضاء الواقع في جزيرة تانيجاشيما، بحسب ما ذكرته شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن «ايبوكي-2» -الذي يطلق عليه أيضا اسم «جوسات-2»، وهو اختصار لكلمات (القمر الصناعي لرصد الغازات الدفيئة)، والذي طورته وصنعته شركة (ميتسوبيشي اليكتريك)- سيدور حول الأرض على ارتفاع يبلغ 613 كيلومترا؛ لجمع بيانات حول غازات الميثان وثاني وأول أكسيد الكربون.

وقالت «ميتسوبيشي إليكتريك» -في بيان لها- إن القمر الصناعي سيلعب دورا رئيسيا في رصد تأثير التغير المناخي والأنشطة البشرية على دورة الكربون، ومن المتوقع أن يسهم في السياسات المتعلقة بعلم المناخ وتغير المناخ.

وكان القمر الصناعي «ايبوكي»، الذي سبق «ايبوكي-2»، بدأ في رصد ثاني أكسيد الكربون والميثان في عام 2009.

وأضافت الشركة أنه من المقرر أن يعمل «ايبوكي-2» على رصد بيانات حول الغازات الدفيئة بمستوى أعلى من الدقة؛ لتوفير بيانات الرصد إلى المنظمات البيئية، وللمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لمواجهة الاحتباس الحراري، مثل اتفاقية باريس.

كما سيراقب القمر الصناعي تلوث الهواء من خلال قياس مستويات المواد الجزيئية، مثل «بي إم 2.5».