أسطورة أرسنال: صلاح لا يزال أمامه الكثير ليقدمه مع ليفربول

أكد الإنجليزي مارتن كيون، أسطورة أرسنال السابق، أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، لم يصل إلى المعدل التهديفي، الذي أعتاد عليه منذ قدومه إلى الريدز.

وقال كيون في تصريحاته التي أبرزها موقع " ANFIELD HQ" الإنجليزي: " صلاح استعاد جزءًا من مستواه، في مباراة فريقه الأخيرة بدوري الأبطال أمام النجم الأحمر، وظهر بمستوى جيد خلال أوقات اللقاء".

وأضاف: "ليفربول يقدم نتائج جيدة في الفترة الأخيرة، إلا أن صلاح لم يصل مستواه الذي كان يقدمه في وقت سابق"، مؤكدًا أن النجم المصري لا زال أمامه الكثير ليقدمه مع الريدز خلال الموسم الحالي.

وعاد النجم المصري إلي التهديف مرة أخرى بعدما شهدت الـ3 مباريات الأخيرة مع ليفربول تسجيله للأهداف، حيث سجل أمام كل من هدرسفيلد تاون، كارديف سيتي، أحرز هدفًا في كل منهما، ونجح في تسجيل هدفين أمام النجم الأحمر بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.