محافظ الإسكندرية يُكرم سلة الاتحاد «أبطال» العرب

حرص عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية علي استضافة وتكريم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد، عقب تتويجه بالبطولة العربية لكرة السلة " بيروت 2018 " و ذلك بمقر ديوان عام المحافظة بسموحة بحضور مجلس إدارة زعيم الثغر، وصفاء الشريف وكيل أول الوزارة ومحمد سنبل مدير عام إدارة الهيئات .

و ألقى قنصوه كلمة أشاد فيها بروح الفريق والتى كان لها عظيم الأثر فى تتويج الفريق البطل بهذه البطولة الكبرى التى أسعدت شعب مصر بأكمله و أعلنت تربع زعيم الثغر على عرش البطولات العربية .

وأكد محافظ الإسكندرية على كامل أعتزازه و تقديره للمجهود الكبير المبذول من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي، و الدور الكبير الذى قام به مجلس الإدارة فى تدعيم الفريق لتحقيق البطولة وأهدى معالى المحافظ درع المحافظة لمحمد مصيلحى رئيس النادي.

فيما أشاد محمد مصيلحى بحرص عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية على تكريم الفريق و متابعه نتائج الفريق أولاً بأول حتى تحقق هذا الإنجاز الكبير، و أشاد أيضاً بالأستقبال الرائع الذى أستُقبل به الفريق بديوان عام المحافظة

ووعد رئيس نادى الاتحاد بأن هذا التكريم لن يكون الأخير فى إشارة واضحه منه بأن هذا الفريق الكبير قادر على حصد البطولات الكبرى تباعاً، ليُرضى طموحات جماهير الإسكندرية العاشقة لكرة السلة و التى تنتظر منه الكثير خلال المرحلة المقبلة .