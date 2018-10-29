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قال المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية إنه سيتم فصل التيار الكهربائي من لوحة توزيع (منطقة المجاري) التابعة لكهرباء سمنود يوم الأربعاء المقبل، من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الـ12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأضاف المهندس الحسيني - في تصريح اليوم الاثنين - أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: (منطقة سماحة – شارع سعد زغلول – منطقة الملاح – مساكن الملاح – شارع بريشة – المنطقة الصناعية – منطقة الخارجة – شارع ترعة الساحل – منطقة خلف المعهد الدينى – أرض البرعى – كوبرى الملابس – منطقة العزبة – أرض الصياد – محطة المجاري الرئيسية والفرعية – عملية مياه الصعيدى – مكتب بريد سمنود –الإدارة الصحية – الإدارة البيطرية – الإدارة الزراعية).

وأهاب المهندس الحسيني بقاطني هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.