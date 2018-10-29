مانيلا تشكك في إمكانية التوصل إلى مدونة سلوك ملزمة بشأن بحر الصين الجنوبي

شكك وزير الخارجية الفلبيني الجديد اليوم الاثنين في إمكانية أن تتوصل الصين ودول منطقة جنوب شرق آسيا إلى مدونة سلوك ملزمة قانونيا بشأن بحر الصين الجنوبي.

إلا أن الوزير تيودورو لوكسين قال إن المدونة التي يجري التفاوض بشأنها بين الصين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ستكون مفيدة حتى إذا لم تكن ملزمة من الناحية القانونية.

وقال في مؤتمر صحفي، بعد لقاء جمعه بوزير الخارجية الصيني "وانج يي" في مدينة دافاو جنوبي الفلبين: "ربما لا نستطيع التوصل إلى مدونة سلوك ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن الأهم سيكون المعيار الذي تتعامل به شعوب آسيان، وحكومات آسيا تجاه بعضها البعض".

وكانت آسيان والصين بدأت مفاوضات رسمية هذا العام من أجل وضع مدونة سلوك تهدف إلى تخفيف التوترات بسبب المزاعم المتداخلة في بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ممرا ملاحيا رئيسيا يُعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية.

وقال وانج إن الصين مستعدة للعمل مع دول آسيان لتسريع المفاوضات: "حتى نتمكن من وضع مجموعة من المعايير الإقليمية لضمان السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي"، مضيفا: "سواء أكانت ملزمة أم لا، فإن أي وثيقة نوقع عليها نلتزم بها بصورة قوية وننفذها بدقة".

تجدر الإشارة إلى أن الصين تزعم تبعية معظم مناطق بحر الصين الجنوبي لها وتقوم بتهيئة جزر وإقامة مبان في المنطقة، التي تزعم أيضا كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان بتبعية أجزاء منها لها.