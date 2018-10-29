خروج رئيس جنوب إفريقيا الأسبق دي كليرك من المستشفى

خرج رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الأسبق، فريديك دي كليرك، الحائز على جائزة نوبل للسلام وآخر رئيس أبيض في فترة التمييز العنصري من المستشفى اليوم الاثنين، حسبما أفادت مؤسسته.

وكان دي كليرك /82 عاما/، قد دخل المستشفى يوم الجمعة، وخضع لإجراء طبي ناجح لعلاج حالة انكماش في الرئتين (والتي تعرف أيضا باسم الصدر المثقوب)، وهي تجمع غير طبيعي من الهواء في الرئتين والصدر.

وبوصفه الفائز بجائزة نوبل للسلام، التي نالها مشاركة مع أول رئيس ديمقراطي لجنوب إفريقيا نلسون مانديلا في عام 1993، فقد حظي دي كليرك بإشادة كبيرة للدور الذي لعبه في تفكيك سياسات الفصل العنصري.