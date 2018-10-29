وزارة القوى العاملة: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ245 ألف منشأة متعثرة

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع للوزارة بلغت 431 مليوناً و700 ألف جنيه، استفاد منها 254 ألفاً و952 عاملاً، يعملون في 1280 منشأة.

وأوضح الوزير، في تصريحات له اليوم، أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق، وحتى نهاية سبتمبر 2018.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهرياً.

يُذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التي يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.