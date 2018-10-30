الولايات المتحدة: على باكستان اتخاذ خطوات عملية لمكافحة الإرهاب

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، إن باكستان يجب أن تتخذ خطوات عملية في مكافحة الإرهاب.

جاءت تصريحات فوتيل، خلال اجتماع عقده، مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الأفغانية كابول، مع مستشار الأمن القومى الأفغاني، الحمد الله محب، حضره وزيرا الدفاع والداخلية الأفغان وقائد عملية الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في البلاد الجنرال أوستن سكوت، وفقا لما ذكره مكتب الأمن الوطنى الأفغاني فى بيان.

ووفقا للبيان، ناقش فوتيل ومحب الوضع الأمني ​​في أفغانستان والمنطقة، وعملية السلام الأفغانية، والقتال المشترك ضد الإرهاب، والإصلاحات في إدارات الأمن والدفاع الأفغانية، والانتخابات البرلمانية الأفغانية، بحسب قناة"طلوع نيوز"الإخبارية الأفغانية.