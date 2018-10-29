خالد منتصر: مسارح وزارة الثقافة مغلقة منذ حادث بني سويف

قال الكاتب والمفكر خالد منتصر، إن مسارح وزارة الثقافة مغلقة بعد حادث مسرح بني سويف عام 2005، بسبب عدم توافر معايير الأمن والسلامة، على حد قوله.



وأضاف في لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس الأحد، أن قصور الثقافة بها قصور في بعض المحافظات، مشيرًا إلى أهميتها في نهضة الفنون وخاصة في الأقاليم، من خلال إتاحة الفرصة للشباب لعمل البروفات.



وأوضح أن التعليم له دورًا هامًا في تربية النشء وخاصة الثقافة الدينية، ومعرفة أصول الدين سواء كان مسيحي أو إسلامي أو يهودي، متابعًا: «المسرح والبالية والفن والتمثيل، وسواس عند البعض بسبب ملابس المرأة، وبسبب الجيبة القصيرة بتاعت البالية، ولعبة التنس الطاولة، ومش معقول واحد بيتفرج على تنس وبالية داخل يثار جنسيًا ده يبقى محتاج يتعالج».



وأكد على ضرورة استغلال وقت الطلاب في المدارس لتعلم الفنون وأهميتها، حيث يقضي الأطفال أكثر من 7 ساعات في المدارس، معقبًا: «منع الفنون التشكيلية بسبب الرسومات الحية أو قطع الرؤوس والوجوه تحت مظلة الدين، أو تصنيف النحت على أنه أصنام يقضى على الفنون والثقافة».



ويُذكر أن مسرح قصر ثقافة بني سويف تعرض لحريق، في الخامس من سبتمبر عام 2005، أثناء عرض أحد المسرحيات، ولقى 50 مبدعًا، بين فنانين ونقاد، حتفهم، بالإضافة إلى 23 مصابًا آخرين، بعد أن تحول المسرح إلى كتلة من النيران بسبب شمعة سقطت من خلفية ديكور العرض أحدثت حريقًا في القاعة بأكملها.