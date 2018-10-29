«سويدي الإسكندرية» توصي باستخدام الطاقة المتجددة لتجنب التلوث البيئي

أوصى المشاركون في اجتماع شبكة التواصل المناخي بالمعهد السويدي بالإسكندرية، الاثنين، على ضرورة استخدام الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كليًا تجنبًا للتلوث البيئي.

وقال وليد منصور، منظم البرنامج بالمعهد السويدي، إن قضية التغيرات المناخية والطاقة المتجددة تمثل المستقبل، مؤكدًا أهمية البرنامج، الذي يساهم في التشبيك بين الخبراء والشباب والباحثين في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، ألمح المشاركون في البرنامج إلى أن التغير المناخي، يمثل إشكالية دولية، يجب تضافر الجهود على المستوى العالمي والعربي من أجل مواجهتها وحماية البشرية.

وأشاروا إلى ضرورة تفعيل دور الشباب ومنظمات المجتمع المدني، من أجل حماية المجتمع من خطورة التغير المناخي والحفاظ على البيئة.

وشارك في البرنامج، أعضاء شبكة العمل المناخي بالعالم العربي والشباب والخبراء وممثلوا المنظمات المدنية المعنية بقضايا التغير المناخي.

والجدير بالذكر، أن شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، تأسست في 2015، وتضم عدد من الدول العربية والإفريقية، منها (مصر، وجيبوتي، وفلسطين، والأردن، ولبنان)، وتهتم بقضايا المناخ والطاقة المتجددة.