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نظمت مديرية أمن السويس، برئاسة اللواء محمد جاد، مدير الأمن معرض مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والخضراوات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، اليوم الاثنين، بشادر بميدان الأربعين.

لقت المبادرة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، خاصة ربات البيوت والذين طالبوا بزيادة عدد أيام المبادرة، تقوم ببيع الكيلو ونصف الطماطم والبطاطس بـ10 جنيهات.

قال اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إن المباردة تأتي فى إطار توفير السلع بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وبتعليمات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واشار إلى أن المبادرة لاقت حتى الآن قبولا من المواطنين، وإشادة المواطنين بجهود وزارة الداخلية فى تخفيض أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة.

فيما أعرب الأهالي المترددين على معرض الشرطة، عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة متمثلة فى مدير أمن السويس، ووزير الداخلية، لمراعاتهم الجانب الاجتماعي للأسر البسيطة.