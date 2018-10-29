• المبيدات تماثل الأدوية البشرية في الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنها



قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لم تمنع زراعة الأرز كما أشيع العام الماضي، لكن كان هناك عجزًا في المياه لذلك تم تقليص عدد مساحات بعض المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، منوهًا إلى وصول إجمالي المساحات المزروعة أرز إلى 834 ألف فدان.

وأشار متحدث «الزراعة»، في تصريح لفضائية «TEN»، مساء الاثنين، إلى وصول نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب كل عام، بينما يقدر المتوسط العالمي نصيب الفرد وفقًا لخط الفقر المائي بنحو 1000 متر مكعب سنويًا.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ترشيد استهلاك المياه من خلال توفير طرق زراعة جديدة، منها الزراعة على المصاطب، وتغيير نظم الري، مستطردًا أن الوزارة لديها تصيبًا كبيرًا من الشائعات التي يتم تروجيها لارتباطها بغذاء الإنسان.

وعن المبيدات، أوضح أنه لابد من استخدام المبيدات لمكافحة الآفات الحشرية والمرضية والحشائش التي يمكن أن تتسبب في نقص المحاصيل، مؤكدًا أنها تماثل الأدوية البشرية من حيث الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنها.