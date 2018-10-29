الرئيس الألماني يدعو لبذل المزيد من الجهود الاقتصادية في إفريقيا

دعا الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، لبذل مزيد من الجهود الاقتصادية في قارة إفريقيا، يأتي ذلك قبل انعقاد القمة الألمانية الثانية للشراكة مع إفريقيا.

وشدد الرئيس الألماني، وفقًا لمسودة كلمته، سيلقيها في مأدبة العشاء على شرف المشاركين في القمة، مساء اليوم الاثنين، في القصر الرئاسي ببرلين، على ضرورة التركيز على تحسين ظروف الحياة الخاصة بالشباب في القارة الإفريقية لمنع هجرتهم إلى أوروبا.

وأكد شتاينماير، أن "أوروبا لا تستطيع أن تنعزل كحصن" وقال: "ولكن لا يمكن أن يكون الحل بالنسبة للدول الأفريقية أن يرحل الأشخاص بأعداد كبيرة عن هذه الدول سالكين طرقا خطيرة على الحياة للعثور في أوروبا على عمل وحياة أفضل".