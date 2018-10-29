مجلس النواب الليبي يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم الإرهابي بمنطقة الفقهاء

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، الحداد في البلاد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم الإرهابي على منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة جنوبي ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية، إن المجلس أعلن الحداد في البلاد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم الإرهابي على منطقة الفقهاء جنوب ليبيا، مطالبا القوات المسلحة بتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين وفك أسر المحتجزين.

وكان 4 أشخاص قد قتلوا واختُطف آخرون "معظمهم من العسكريين بالجيش والشرطة"، في وقت سابق اليوم، من قبل مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي بعد هجومهم على منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة جنوبي ليبيا.