تحرير 12 من أفراد طاقم سفينة شحن سويسرية من قبضة قراصنة

أعلنت شركة شحن سويسرية اليوم الإثنين، عن تحرير 12 شخصا من أفراد طاقم سفينة تابعة لها كانوا قد اختطفوا على يد قراصنة منذ ما يزيد عن خمسة أسابيع بالقرب من نيجيريا.

وأكدت شركة "ماسول" للشحن، حسبما ذكرت قناة يورو نيوز الإخبارية الأوروبية، أن أفراد طاقم السفينة الذين تم إطلاق سراحهم مساء السبت في ميناء "هاركورت" النيجيري هم 7 فلبينيين وسلوفاني وأوكراني وروماني وكرواتي وبوسني، مشيرة إلى أنهم وصلوا اليوم إلى سويسرا قبل أن يعودوا إلى أوطانهم.

وقال بليك سينكلير المتحدث باسم الشركة التي تتخذ من جنيف مقرا لها إن طاقم السفينة في حالة جيدة وفقا لما تقتضيه الظروف التي مروا بها.

تجدر الإشارة إلى أن السفينة كانت قد تعرضت لهجوم يوم 22 سبتمبر الماضي بينما كانت في طريقها من لاجوس إلى ميناء "هاركورت" وعلى متنها شحنة من الحبوب. وتمكن القراصنة من الصعود على متن السفينة واختطاف 12 من أفراد الطاقم المكون من 19 شخصا.