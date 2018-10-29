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ارتفاع طفيف بأسعار العملات.. و«الدولار» يستقر عند 17.78 جنيه

إيفون مدحت:
نشر فى : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 10:56 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 10:56 ص

شهد سوق صرف العملات المصري، اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار البيع والشراء لبعض العملات، مع استمرار استقرار الدولار الأمريكي، وفق آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وسجل الدولار الأمريكي 17.78 جنيه للشراء و17.88 للبيع، بينما شهد اليورو الأوروبي ارتفاعًا طفيفًا بزيادة 9 قروش، ليصل إلى 20.24 جنيه للشراء و20.40 للبيع، فيما حقق الجنيه الإسترليني 22.79 جنيه للشراء و22.95 للبيع، بزيادة 8 قروش عن أمس.

وعلى مستوى العملات العربية، سجل الريال السعودي 4.75 جنيه للشراء و4.78 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.84 جنيه للشراء و4.86 للبيع، بينما شهد الدينار الكويتي ارتفاعًا طفيفًا بزيادة قرش واحد عن أمس، ليصل إلى 58.52 جنيه للشراء 58.89 للبيع.


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