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إلقاء القبض على مدير سيرك في روسيا بعد مهاجمة أسد لطفلة

موسكو- د ب أ
نشر فى : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 5:41 م | آخر تحديث : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 5:41 م

ذكرت أكبر هيئة تحقيقات في روسيا، اليوم الاثنين، إنه قد تم إلقاء القبض على مدير سيرك روسي، بعد أن هاجم أسد طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، أثناء أحد العروض.

وقد تسبب الأسد في جروح للطفلة بعد مهاجمتها من خلال محبسه، أثناء تقديمه عرضا مع أحد المدربين بينما كان مقيدا، بمنطقة ريفية في كراسنودار بجنوب روسيا، يوم الأحد.

وأفاد موقع "كوبانسكي نوفوستي" الإخباري المحلي، بأن الأسد عض الطفلة. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أنه قد تم نقل الطفلة إلى المستشفى ووضعها في قسم العناية المركزة.

وقالت لجنة التحقيق الاتحادية في بيان لها إن مدير السيرك المتنقل، والذي يبلغ من العمر 51 عاما، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات بتهمة الإهمال الجنائي.

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