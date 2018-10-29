القبض على وزير داخلية جواتيمالا الأسبق بتهمة الفساد

ألقت السلطات في جواتيمالا القبض على وزير الداخلية الأسبق كارلوس فيلمان بتهمة الفساد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن كارلوس نفى فور وصوله إلى مقر المحكمة الفيدرالية علمه بأسباب القبض عليه، محملًا الادعاء العام في البلاد المسئولية عن اعتقاله وسلامته.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن السلطات ألقت القبض أيضا على عدد من العاملين تحت رئاسة كارلوس بين عامي 2004 و2008 من بينهم مدير إدارة الشرطة والتحقيقات.

وصرح أحد أعضاء فريق التحقيق مع الوزير الأسبق – الذي رفض الكشف عن هويته - بأن القبض علي وزير الداخلية الأسبق يأتي في إطار اتهامات بالقيام بعمليات قتل لبعض نزلاء السجون بعيدًا عن القضاء خلال توليه منصبه.