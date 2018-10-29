حرص الكاتب الدكتور نبيل فاروق، على مشاركة جمهور قراءه، فى اختيار البطل المناسب لتقديم شخصية أدهم صبري، بطل سلسلة «رجل المستحيل».

وطرح «فاروق»، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائمة تحمل أسماء 7 من النجوم المصريين، حيث يقوم متابعوه بالتصويت لاختيار الفنان الذي يرونه الأجدر بتجسيد دور بطولة «رجل المستحيل» أدهم صبري.

وعلق صاحب رجل المستحيل على التغريدة قائلاً: «أغلب الخيارات لمصريين في دور رجل المستحيل كانت يوسف الشريف، أحمد عز، آسر ياسين، ياسر جلال، أمير كرارة، أحمد العوضي»، مضيفاً: «دعونا نختصر هذه القائمة إلى ثلاثة أسماء فحسب في هذه المرحلة الثانية».

تبعها بتغريدة كتب عليها: «آسف سقط اسم كريم عبد العزيز»، ليصبح بذلك عدد النجوم المرشحين للدور 7 فنانين، على الجمهور اختيار واحد من بينهم.

وفي تغريدة جديدة اختصر فاروق القائمة، لتصبح أربعة شخصيات فقط، فكتب يقول: «من تختار لأداء شخصية راجل المستحيل على الشاشة؟ أحمد عز، يوسف الشريف، آسر ياسين، أحمد العوضي».

أما عن شخصية صديق البطل «قدري»، فقد نشر نبيل فاروق صورة للفنان مراد مكرم، متسائلاً: «مراد مكرم يرغب فى أداء دور قدري.. هل يبدو مناسباً؟!»

ولم يتم حتى الآن اختيار الشخصية النسائية في السلسة، التي ستقوم بدور «منى توفيق» زميلة أدهم صبري، في العمل، ومحبوبته، وقد ذهبت الترشيحات السابقة إلى النجمتين، منى شلبي، وشرين رضا.

«رجل المستحيل» هى سلسلة قصص بوليسية من تأليف الدكتور نبيل فاروق، صدر أول عدد منها بعنوان «الاختفاء الغامض» عام 1984، ولاقت نجاحاً كبيراً فى العالم العربي، ومؤخراً صدرت رواية «قلعة الشر»، ضمن السلسلة.