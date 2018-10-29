عمال الإنقاذ يعثرون على حطام طائرة إندونيسية كان على متنها 188 شخصا

قال مسؤولون إن طائرة ركاب كان على متنها 188 شخصا تحطمت في البحر صباح اليوم الاثنين بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي.

وقال محمد سيوجي، رئيس الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ، إن عمال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة التابعة لشركة "ليون آير" من طراز "بوينج 737 ماكس 8" قبالة كراوانج بإقليم جاوة الغربية على بعد 70 كيلومترا تقريبا شرق العاصمة جاكرتا.

وتابع سيوجي أنه من المعتقد أن جسم الطائرة "بوينج 737 ماكس 8" موجود في قاع البحر على عمق نحو 35 مترا.

وأظهرت صور نشرها المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو على "تويتر" قطعا من بينها هواتف محمولة مشوهة وحقيبة ممزقة وأجزاء يعتقد أنها من حطام الطائرة.

وذكر "سوتوبو"، أن طاقم سفينة تابعة لشركة "برتامينا" الحكومية للنفط عثر على هذه الأشياء بالقرب من موقع الشركة على الساحل قبالة مدينة بيكاسي.

وأضاف أن الطائرة كانت تحمل 181 راكبا من بينهم رضيع وطفلان، بالإضافة إلى طاقم من سبعة أفراد.

وقال متحدث باسم شركة الملاحة الجوية "آيرناف"، إن الطائرة أقلعت من مطار سوكارنو-هاتا الساعة 06:20 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي "23:20 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش" واختفت من على شاشات الرادار بعد 13 دقيقة من الإقلاع.

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في بانجكال بينانج في إقليم بانجكا - بيليتونج في الساعة 07:20 صباحا.

وتعتبر شركة "ليون آير" أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في إندونيسيا.

وفي عام 2013، تحطمت طائرة تابعة لشركة "ليون آير" من طراز "بوينج 737" وكان على متنها أكثر من 100 شخص في البحر أثناء محاولتها الهبوط في منتجع جزيرة بالي، ما أدى إلى انشطار جسم الطائرة إلى قسمين، وعلى الرغم من ذلك لم يسفر الحادث عن سقوط قتلى.