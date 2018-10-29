سيدورف يدعم جاتوزو في مهمته مع ميلان

يرى الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن جينارو جاتوزو مدرب ميلان يقوم بعمل رائع مع الفريق الإيطالي رغم تذبذب النتائج.

وسبق لجاتوزو وسيدورف أن لعبا في ميلان مع بعضهما البعض وحققا للفريق عدة ألقاب محلية وقارية ودولية.

وقال سيدورف في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أعتقد أن جاتوزو يقوم بعمل رائع، النادي أكثر استقرارًا تحت قيادته" يجب أن يعطى جاتوزو الفرصة لبناء شيء ما".

وأضاف: "بمعرفتي بجاتوزو ، أعرف أن الطريق الذي يسلكه هو الطريق الصحيح، أتوقع أن الفريق سيتحسن في شيء ما ، لكنه أمر طبيعي. يجب أن يفعل ما يعتقد أنه الأفضل بالنسبة له".