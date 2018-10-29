حزب ميركل والحزب الاشتراكي يمنيان بخسائر كبيرة في انتخابات هيسن

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في ولاية هيسن الألمانية أن حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، وشريكه في الائتلاف الاتحادي الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، منيا بخسائر كبيرة في الانتخابات التي جرت يوم الأحد.



وحصل الحزب المسيحي الديمقراطي على 27 في المئة، ما يعد أسوأ نتيجة يسجلها الحزب منذ عام 1966، فيما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 19.8 في المئة.



وحصل حزب الخضر، المدافع عن البيئة، على 19.8 في المئة، في حين أن حزب البديل من أجل ألمانيا، المتطرف، دخل برلمان الولاية لأول مرة بعد حصوله على 13.1 في المئة.



وسجل الحزب الديمقراطي الحر 7.5 في المئة، بينما حصل حزب اليسار على 6.3 في المئة.