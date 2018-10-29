طارق شوقي: تطوير التعليم توجه دولة وليس مشروع وزير.. ونسعى لخلق مجتمع قائم على المعرفة والمنافسة العالمية



أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سؤال «لماذا يجب أن يثق المواطن في المنظومة التعليمية الجديدة؟»، قائلاً إنه من حق المواطنين أن يقلقوا على مستقبل أبنائهم، خاصة وأن على مدى التاريخ القريب كانت هناك تجارب لم تحقق طموحهم.

وأضاف وزير التعليم، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، صباح اليوم الاثنين، أن تطوير التعليم ليس مشروع وزير إنما توجه دولة لخلق مجتمع قائم على المعرفة، وقادر على المنافسة العالمية في هذا الإطار، وهو مشروع دائم للمستقبل بغض النظر عمن يتولى قيادة الحقيبة الوزارية.

وأوضح أنه يتم الإعداد لتطوير التعليم منذ 2014، مشيراً إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية فترة ولايته الأولى، جول سعيه إلى إعادة بناء الإنسان المصري وبناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.

وتابع أن الدولة تسعى إلى المنافسة في العلم والمعرفة والابتكار، لأن الموارد المالية لم تعد تُحصد من الثروات الطبيعية، فالصراع حول العالم حالياً قائم على المعرفة والابتكار والارتقاء العلمي لأن المعرفة هي ما تميز أي دولة عن غيرها، وهو ما يحتاج إلى تطوير بعض المفاهيم مجتمعياً، مؤكداً أن الوصول إلى مرحلة مجتمع المعرفة أعمق من مجرد تغيير المناهج الدراسية.

وواصل: «الدولة تسعى إلى تحقيق الأفضل لأبناءها وتعمل على ارتقائهم ثقافيًا وفكرياً، ووفقاً لرؤية مصر 2030، نحاول ترسيخ الهوية المصرية والوصول إلى إنسان قادر على التعليم مدى الحياة والتفكير بشكل ناضج يؤمن بالعمل ولديه ثقافة احترام الآخر».

وذكر أن مصر تستهدف استعادة مجد حضارتها العربية التي عاشت مئات السنوات ووصلت إلى أوروبا، والعودة إلى المجتمع المصري الذي أضاف للعلم في وقت ما لا يستهلكه فقط، مشيراً إلى أن الشائعات تعد ظاهرة اجتماعية وتعاني الدولة منها بشكل عام وليس نظام التعليم الجديد.

وأكمل: «لا يمكن أن نقول إن هناك مؤامرة عالمية تجاه تطوير التعليم في مصر، بعض منها كذلك لكن وبعضها يرجع إلى عدم فهم البعض أو دفاع البعض الآخر عن مصالح يراها في النظام القديم».