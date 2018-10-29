محلل بي بي سي يختار صلاح في تشكيلة الأفضل بالبريمييرليج

اختار جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي السابق ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني في تشكيلة الأفضل بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلّق كروكس على اختياره لمحمد صلاح في الثلاثي الهجومي بتشكيل الأمثل قائلًا :"ليفربول نجح في تحقيق ما يريده من مباراة هدرسفيلد، ولقد نجحوا في تحقيق الانتصار والحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف كروكس :"محمد صلاح لعب أكثر من 60 دقيقة يوم الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا وسجل هدفين في ريد ستار بلجراد الصربي، وتعامل بشكل جيد للغاية في مباراة كارديف سيتي".

وتابع اللاعب الإنجليزي:"صلاح لعب بشكل جيد في المباراة، وفي الوقت الذي حاول فيه فريق كارديف العودة للمباراة كان صلاح يسجل ويساهم في هدفين، أشعر الآن أن المصري في طريقه للتألق من جديد".

يُذكر أن محمد صلاح كان قد توهج بمباراة فريقه الماضية، حيث تمكن من إحراز هدف وصناعة هدفين أخرين، بالمباراة التي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف على فريق كارديف سيتي.