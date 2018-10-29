مقتل رجل في اشتباكات بين الشرطة وقافلة مهاجرين على الحدود المكسيكية

قالت السلطات الجواتيمالية يوم الأحد إن رجلا من هندوراس توفي إثر إصابته بجروح خلال اشتباكات بين الشرطة وقافلة مهاجرين قادمين من أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الولايات المتحدة، بالقرب من تيكون أومان على الحدود الجواتيمالية مع المكسيك.



وأكدت إدارة الإطفاء في جواتيمالا أن المهاجر، رجل يبلغ من العمر 26 عامًا، أصيب برصاصة مطاطية في الرأس. وتوفي في وقت لاحق في مستشفى في بلدة تيكون أومان.



ولم يتضح ما إذا كان الرجل قد أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة الجواتيمالية في تيكون أومان أو مع الشرطة المكسيكية عندما كان المهاجرون يعبرون جسر رودولفو روبلز الذي يربط بين البلدين.



وقال الصليب الأحمر الجواتيمالي على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الأحد، إن "عدة أشخاص" تلقوا رعاية طبية بعد إصابتهم "بأشياء مختلفة وغازات مسيلة للدموع".



ووفقا لتقارير محلية، فقد أصيب حوالي 10 أشخاص، من بينهم رجال شرطة ومهاجرون، في الاشتباكات.