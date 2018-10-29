العراق: العثور على مقبرة جماعية ضمت رفات تعود لداعش في الموصل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، على مقبرة جماعية ضمت رفات تعود لتنظيم "داعش" الإرهابي غرب الموصل.

وقالت مصادر أمنية - حسبما أفادت قناة "الإخبارية" العراقية، إن قوة عسكرية عثرت على 34 جثة من رفات عناصر داعش داخل مقبرة جماعية في ناحية العياضية غرب الموصل.

وأضاف المصادر أن الجثث كانت لمقاتلين إرهابيين في تنظيم داعش تم إعدامهم من قبل قياداتهم بسبب هروبهم أمام القوات العراقية المحررة خلال اقتحامها قضاء تلعفر.

وكان مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية قد أعلن منتصف الشهر الجاري العثور على مقبرة جماعية تضم جثث 53 عنصرا من داعش، أغلبهم أجانب جنوبي الموصل.