الجيش اليمني يتقدم في محافظة «الجوف» شمال شرق البلاد

حقق الجيش اليمني، اليوم الإثنين، تقدما جديدا في مديرية "برط العنان" شمالي محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" نقلا عن مصدر ميداني ، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير "عقبة تواثنه" وعدد من المواقع المحيطة بها في مديرية "برط العنان"، وذلك عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في المنطقة.

وأكد المصدر أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة، حيث تكبدت الميليشيا الانقلابية أعدادا من القتلى والجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية ، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة من قبضة الميليشيا.